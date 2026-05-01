BD concert L’Homme Montagne Les Imaginaires Pluméliau-Bieuzy

Pluméliau-Bieuzy

BD concert L’Homme Montagne

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Un voyage initiatique où l’amour et le vent soulèvent les montagnes du passé.

Cette BD-concert propose une nouvelle lecture de la bande dessinée éponyme d’Amélie Fléchais et Séverine Gauthier (chez Delcourt jeunesse) par des musiques actuelles et sensibles prenant vie sous nos yeux. Grand-père s’apprête à partir seul pour son dernier voyage.

Son petit-fils lui demande de l’attendre afin de trouver le vent capable de soulever les montagnes qui ont poussé sur son dos. Commence alors pour l’enfant un merveilleux périple. Cie Artoutaï.

15h Gratuit sur réservation Durée 45 min. 5 ans et + . .

Les Imaginaires 19 rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 07 82 20

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English :

L’événement BD concert L’Homme Montagne Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté