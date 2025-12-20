Fête au village de Saint-Nicolas-des-Eaux Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy

Fête au village de Saint-Nicolas-des-Eaux

Saint-Nicolas-des-Eaux Allée Leon Quillere Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le traditionnel cochon grillé sera suivi du concours international du cri du cochon vs cri du coq.

Jeux traditionnels animation toute l’après-midi.

À partir de 12h. Entrée libre, repas 15€/adulte 6€/enfant de préférence sur réservation. (tarifs 2025) .

Saint-Nicolas-des-Eaux Allée Leon Quillere Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 99 24 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête au village de Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BAUD Communauté