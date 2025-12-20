Fête au village de Saint-Nicolas-des-Eaux Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy
Fête au village de Saint-Nicolas-des-Eaux
Saint-Nicolas-des-Eaux Allée Leon Quillere Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Le traditionnel cochon grillé sera suivi du concours international du cri du cochon vs cri du coq.
Jeux traditionnels animation toute l’après-midi.
À partir de 12h. Entrée libre, repas 15€/adulte 6€/enfant de préférence sur réservation. (tarifs 2025) .
Saint-Nicolas-des-Eaux Allée Leon Quillere Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 99 24 20 51
