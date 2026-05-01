Concert Teresa & Mitchel musique cubaine Jardin de l’Ecluserie Pluméliau-Bieuzy

Pluméliau-Bieuzy

Concert Teresa & Mitchel musique cubaine

Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Elle s’appelle Teresa, chanteuse et violoniste cubaine originaire de Santiago de Cuba, “la tierra caliente”, berceau du son, de la trova et du boléro.

Lui, c’est Mitchel, musicien rennais polyvalent, passionné depuis des années par les musiques cubaines qu’il explore sans relâche.

À deux, ils forment un duo chaleureux et vivant, où les traditions de Cuba rencontrent une énergie très actuelle. Sur scène, ils jouent avec les boucles en direct grâce au looper guitare, basse, claviers et percussions s’empilent et se construisent sous les yeux du public.

Peu à peu, le duo se démultiplie et fait naître un véritable orchestre miniature, au service d’un répertoire mêlant pépites traditionnelles et compositions originales.

Un voyage musical vibrant, entre chaleur cubaine, inventivité et complicité scénique, à découvrir à l’Ecluserie.

17h30 entrée libre. Bar et grignotages sur place. .

Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Teresa & Mitchel musique cubaine Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT BAUD Communauté