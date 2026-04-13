Balade géologique Saint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy

Pluméliau-Bieuzy

Balade géologique

Saint-Nicolas-des-Eaux Devant l’office de tourisme Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Visite guidée à la découverte de la géologie du secteur de St-Nicolas-des-Eaux Castennec à partir d’affleurements rocheux remarquables. Introduction à l’histoire du Massif armoricain, aux roches et à la minéralogie locale, histoire du Blavet et explication des paysages particuliers de la boucle de la Couarde. Présentation des principaux éléments patrimoniaux du secteur, visite de la chapelle troglodyte de St-Gildas et analyse des sculptures du Moyen-Age en relation avec l’environnement. Circuit voiture (2 ou 3 stops) et marches courtes. Visite guidée par Samuel Piriou, géologue.

Sortie conseillée pour les plus de 7 ans et non conseillée pour les personnes à mobilité réduite.

De 14h à 17h sur réservation obligatoire. 10€/adulte. .

Saint-Nicolas-des-Eaux Devant l’office de tourisme Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

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English :

L’événement Balade géologique Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BAUD Communauté