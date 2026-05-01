Comedy Club Stand-up Le Kristen Pluméliau-Bieuzy

Pluméliau-Bieuzy

Comedy Club Stand-up

Le Kristen 20 Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Une heure de rire assurée par 3 humoristes aux styles variés, mêlant blagues, improvisation et partage d’anecdotes.

20h30 une seule session Entrée 10€ sur réservation par téléphone. .

Le Kristen 20 Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 7 68 29 62 52

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English :

L’événement Comedy Club Stand-up Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAUD Communauté