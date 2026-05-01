Comedy Club Stand-up Le Kristen Pluméliau-Bieuzy
Comedy Club Stand-up Le Kristen Pluméliau-Bieuzy samedi 9 mai 2026.
Pluméliau-Bieuzy
Comedy Club Stand-up
Le Kristen 20 Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Une heure de rire assurée par 3 humoristes aux styles variés, mêlant blagues, improvisation et partage d’anecdotes.
20h30 une seule session Entrée 10€ sur réservation par téléphone. .
Le Kristen 20 Promenade des Estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 7 68 29 62 52
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English :
L’événement Comedy Club Stand-up Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAUD Communauté
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