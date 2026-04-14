Visite du Jardin Ty Harmony, Jardin de l’harmonie, Pluméliau-Bieuzy

Visite du Jardin Ty Harmony 5 – 7 juin Jardin de l’harmonie Morbihan

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir un lieu insolite et poétique et plongez dans l’univers d’un artiste passionné.

Baladez vous parmi les différentes plantes, fleurs et admirez les sculptures en granit toutes sorties de l’imagination de Dominique.

Jardin de l’harmonie 72 Rue du stade 56310 Bieuzy Pluméliau-Bieuzy 56930 Bieuzy Morbihan Bretagne 0698759578 « Au cœur de Bieuzy-les-Eaux, émerge un jardin d’exception, fruit de l’imagination de Monsieur Le Paih. Ce lieu enchanteur conjugue avec audace la délicatesse des fleurs à la robustesse des sculptures en granit provenant de Le Saint près du Faouët.

Ce jardin, rappelant le rêve fou du Palais Idéal du Facteur Cheval, où chaque recoin semble murmurer une légende romantique.

Ce jardin, toujours en construction, est bien plus qu’un simple espace vert : il est une œuvre d’art vivante, en perpétuelle évolution, qui défie les codes traditionnels.

En somme, ce jardin romantique et en constante métamorphose, se présente comme un hommage vibrant à la fusion de l’art et de la nature, un espace suspendu entre rêve et réalité, où chaque pas est une découverte, chaque fleur un poème, et chaque sculpture une histoire à raconter ». Parking de l’église et du stade de Bieuzy.

Venez découvrir un lieu insolite et poétique et plongez dans l’univers d’un artiste passionné.

©dominiquelepaih