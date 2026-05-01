Concert Takes Two to Tango Jardin de l’Ecluserie Pluméliau-Bieuzy

Pluméliau-Bieuzy

Concert Takes Two to Tango

Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Un duo à l’énergie magnétique, né de la rencontre entre Nathaniel (guitare, chant) et Audrey (basse, chant). Ensemble, ils forment Takes Two to Tango, un projet taillé pour la scène, forgé par plus de 300 concerts et une devise simple “Less is More”.

Leur univers navigue entre rock, blues, folk et country, quelque part entre The Clash, Johnny Cash et Bruce Springsteen. Entre compositions personnelles et reprises revisitées, ils tissent un son à la fois puissant, brut et profondément habité.

Sur scène, c’est vivant, intense, presque organique deux voix qui se répondent ou se mêlent, une basse solide, une guitare habitée, et une énergie qui accroche dès les premières notes.

À l’Ecluserie, ils viennent poser leur univers singulier authentique, généreux, et résolument vivant.

Un concert live, en plein air, à ne pas rater pour celles et ceux qui aiment quand la musique prend aux tripes.

17h30 entrée libre. Bar et grignotages sur place. .

Jardin de l’Ecluserie 13 promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Takes Two to Tango Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAUD Communauté