Troc et puces Brocante La Chaumière Pluméliau-Bieuzy

Pluméliau-Bieuzy

Troc et puces

Brocante La Chaumière 1 rue du Presbytère Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

De 6h à 20h. Entrée à 1 €.

Musiciens de 15h à 19h. Petite restauration sur place.

Organisation Brocante la Chaumière et Les Mains Bricoleuses .

Brocante La Chaumière 1 rue du Presbytère Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 26 98 80 11

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English :

L’événement Troc et puces Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAUD Communauté