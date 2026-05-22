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Troc et puces Brocante La Chaumière Pluméliau-Bieuzy

Troc et puces Brocante La Chaumière Pluméliau-Bieuzy dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Brocante La Chaumière

Adresse : 1 rue du Presbytère

Ville : 56310 Pluméliau-Bieuzy

Département : Morbihan

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Pluméliau-Bieuzy

Troc et puces

Brocante La Chaumière 1 rue du Presbytère Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

De 6h à 20h. Entrée à 1 €.
Musiciens de 15h à 19h. Petite restauration sur place.
Organisation Brocante la Chaumière et Les Mains Bricoleuses   .

Brocante La Chaumière 1 rue du Presbytère Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 26 98 80 11 

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English :

L’événement Troc et puces Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAUD Communauté

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