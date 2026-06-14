Pluméliau-Bieuzy

Les grandes échappées Rando commentée Lande du Crano

Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Accompagné de Thierry, explorez cet Espace Naturel Sensible remarquable à travers son histoire, les personnes qui l’ont façonné et sa biodiversité. La lande du Crano n’aura presque plus de secret pour vous. Avec Thierry Delhorme Fédération de Chasse du Morbihan.

Public adulte.

À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Pluméliau-Bieuzy 56910 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les grandes échappées Rando commentée Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté