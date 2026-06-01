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Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Les détours de la nature Pluméliau-Bieuzy

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Les détours de la nature Pluméliau-Bieuzy vendredi 26 juin 2026.

Ville : 56930 Pluméliau-Bieuzy

Département : Morbihan

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Pluméliau-Bieuzy

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Les détours de la nature

Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Venez découvrir le chemin des céréales avec Yann, paysan-meunier-boulanger, au détour d’une visite du fournil et d’une présentation des activités maraîchères, petits fruits, présentes sur le site.
Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme. Places limitées.   .

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Les détours de la nature Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BAUD Communauté

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