Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Les détours de la nature Pluméliau-Bieuzy
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Les détours de la nature Pluméliau-Bieuzy vendredi 26 juin 2026.
Pluméliau-Bieuzy
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Les détours de la nature
Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Venez découvrir le chemin des céréales avec Yann, paysan-meunier-boulanger, au détour d’une visite du fournil et d’une présentation des activités maraîchères, petits fruits, présentes sur le site.
Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme. Places limitées. .
Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Les détours de la nature Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BAUD Communauté
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