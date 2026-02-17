Fête de la Saint-Laurent Gassin

Fête de la Saint-Laurent

Comme chaque année, le village de Gassin se pare de ses plus belles couleurs pour fêter son Saint Patron. Un moment fort pour les Gassinois, une tradition vivante où toutes les générations se retrouvent dans la joie et la convivialité.

As it does every year, the village of Gassin is decked out in its finest colours to celebrate its Patron Saint. A highlight for the local residents, it is a living tradition where all generations come together in joy and conviviality.

