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AGENDA · Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT GRAND CARNAVAL D’ÉTÉ Saint-Laurent-de-la-Salanque

mardi 11 août 2026 · Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT GRAND CARNAVAL D’ÉTÉ Saint-Laurent-de-la-Salanque

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Rue du Souvenir
Ville
66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT GRAND CARNAVAL D’ÉTÉ

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:30:00
fin : 2026-08-11 01:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Clôture des festivités de la Fête de la Saint Laurent avec l’incontournable carnaval d’été nocturne.
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Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30 

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English :

The Saint Laurent Festival celebrations come to a close with the unmissable summer night carnival.

L’événement FÊTE DE LA SAINT-LAURENT GRAND CARNAVAL D’ÉTÉ Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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