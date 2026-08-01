Informations pratiques

Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT GRAND CARNAVAL D’ÉTÉ

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:30:00

fin : 2026-08-11 01:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Clôture des festivités de la Fête de la Saint Laurent avec l’incontournable carnaval d’été nocturne.

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Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

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English :

The Saint Laurent Festival celebrations come to a close with the unmissable summer night carnival.

L’événement FÊTE DE LA SAINT-LAURENT GRAND CARNAVAL D’ÉTÉ Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME