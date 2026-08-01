Informations pratiques

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Fête de la Saint Roch

Le bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Vendredi ouverture de la fête. Samedi restauration avec assiette espagnole, bodega. Dimanche corso fleuri. Gratuit

Au programme

Vendredi ouverture fête foraine

Samedi

– Buvette et restauration avec assiette espagnole (composée de pâtes chorizo poulet)

– Bodega avec la banda Bodega de Bergerac

Dimanche

16h et 21h corso fleuri (animé par le Théâtre du vertige et Samba Garage) .

Le bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11 com.d.fetes.rouffignac@hotmail.fr

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English : Fête de la Saint Roch

Friday: Festival opening. Saturday: Food and drink, featuring a Spanish-style meal and a bodega. Sunday: Flower parade. Free admission

L’événement Fête de la Saint Roch Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère