Fête de la Saint Roch Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
vendredi 14 août 2026 · Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Informations pratiques
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Fête de la Saint Roch
Le bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Vendredi ouverture de la fête. Samedi restauration avec assiette espagnole, bodega. Dimanche corso fleuri. Gratuit
Au programme
Vendredi ouverture fête foraine
Samedi
– Buvette et restauration avec assiette espagnole (composée de pâtes chorizo poulet)
– Bodega avec la banda Bodega de Bergerac
Dimanche
16h et 21h corso fleuri (animé par le Théâtre du vertige et Samba Garage) .
Le bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11 com.d.fetes.rouffignac@hotmail.fr
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English : Fête de la Saint Roch
Friday: Festival opening. Saturday: Food and drink, featuring a Spanish-style meal and a bodega. Sunday: Flower parade. Free admission
L’événement Fête de la Saint Roch Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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