Audenge

Fête de la Saint Yves

Port d’Audenge Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:45:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Dimanche 17 mai, le port d’Audenge accueillera la traditionnelle fête de la Saint-Yves, rendez-vous incontournable pour les habitants et les amoureux du Bassin.

Entre traditions et convivialité, cette journée rend hommage à Saint Yves, figure emblématique et protecteur, tout en célébrant l’identité maritime de la commune.

La matinée débutera par une procession reliant l’église au port, suivie d’une messe en plein air. À l’issue du discours de Nathalie Le Yondre, Maire d’Audenge, un verre de l’amitié sera offert par la Ville.

La journée se poursuivra autour d’un repas convivial organisé par le Club Nautique Audengeois, animé par André Rambaud et son orchestre, avant de s’achever par la bénédiction des marins

9h45 Procession de l’Église au port

11h Messe au port

12h30 Vin d’honneur offert par la Ville

13h30 Repas musical (sur inscription)

17h30 Bénédiction .

Port d’Audenge Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la Saint Yves

L’événement Fête de la Saint Yves Audenge a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur Bassin