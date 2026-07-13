Informations pratiques

Couzeix

Fête de la Sainte-Madeleine

Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Comme chaque année, la Ville et le Comité des fêtes vous donnent rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la fête et de la convivialité !

Au programme animations gratuites, marché de créateurs et d’artisans, exposition de voitures anciennes, balade à vélo rétro, spectacles, musique, robots, feu d’artifice… sans oublier les manèges installés tout le week-end allée du Stade. Et pour prolonger la soirée du samedi, votre guinguette préférée Ô Village Guinguette Couzeix vous accueillera dès 18h, comme chaque samedi, pour partager un moment autour d’un verre ou d’un repas avant de profiter des animations et du feu d’artifice. .

Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 30 42 cdfcouzeix@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Sainte-Madeleine Couzeix a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole