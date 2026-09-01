Informations pratiques

Rivesaltes

FÊTE DE LA SARDANE

Avenue Ledru-Rollin Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La traditionnelle Fête de la Sardane revient pour sa 2ème édition !

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Avenue Ledru-Rollin Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie fomentrivesaltes@gmail.com

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English :

The traditional Sardane Festival is back for its 2%E9th edition!

L’événement FÊTE DE LA SARDANE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-08-25 par BIT DE RIVESALTES