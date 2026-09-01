AGENDA · Rivesaltes
FÊTE DE LA SARDANE Rivesaltes
samedi 19 septembre 2026 · Rivesaltes
Informations pratiques
Rivesaltes
FÊTE DE LA SARDANE
Avenue Ledru-Rollin Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La traditionnelle Fête de la Sardane revient pour sa 2ème édition !
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Avenue Ledru-Rollin Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie fomentrivesaltes@gmail.com
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English :
The traditional Sardane Festival is back for its 2%E9th edition!
L’événement FÊTE DE LA SARDANE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-08-25 par BIT DE RIVESALTES
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