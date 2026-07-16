Fête de la science 2026, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Informations pratiques

Fête de la science 2026 3 et 4 octobre Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

De découvrir les métiers du monde de la recherche et de stimuler son goût pour les sciences et les techniques. Spectacles et performances artistiques font de cet évenement une véritable fête.

Thème national : saveurs savantes.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Cet événement gratuit, institutionnel et populaire, propose au public à la Cité de manipuler, de tester, de participer à des ateliers, de dialoguer avec des chercheurs et des experts.