AGENDA · Saint-Étienne
Fête de la science 2026 Saint-Étienne
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Fête de la science 2026
Divers lieux dans la ville Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-02
Venez célébrer les sciences dans le département de la Loire !
.
Divers lieux dans la ville Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate science in the Loire department!
L’événement Fête de la science 2026 Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-18 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
À voir aussi à Saint-Étienne (Loire)
- Navigation sur Internet – initiation, L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize, Saint-Étienne 11 septembre 2026
- Sauvegarder des documents anciens : raviver, résister, réimaginer, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Collège Musée, collège Marc Seguin, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Portes Ouvertes, Association Model’Rail, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Portes ouvertes – jeux sur nos circuits ferroviaires, Association Model’Rail, Saint-Étienne 18 septembre 2026