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Fête de la science 2026 Saint-Étienne

vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Divers lieux dans la ville
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif

Saint-Étienne

Fête de la science 2026

Divers lieux dans la ville Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-12

Date(s) :
2026-10-02

Venez célébrer les sciences dans le département de la Loire !
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Divers lieux dans la ville Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Come and celebrate science in the Loire department!

L’événement Fête de la science 2026 Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-18 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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