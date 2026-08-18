Informations pratiques

Saint-Étienne

Fête de la science 2026

Divers lieux dans la ville Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-02

Venez célébrer les sciences dans le département de la Loire !

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Divers lieux dans la ville Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come and celebrate science in the Loire department!

L’événement Fête de la science 2026 Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-18 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès