Fête de la science 2026 Saveurs savantes Université du Havre Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Fête de la science 2026 Saveurs savantes

Université du Havre 25 Rue Philippe Lebon 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 09:00:00

fin : 2026-10-09 17:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Cette année, la Fête de la science vous donne rendez-vous pour explorer l’alimentation, le goût et la cuisine dans toutes leurs dimensions scientifiques ! Au Havre, le village des sciences s’installe cette fois-ci à l’Université du Havre avec, une nouvelle fois, un riche programme parcours immersifs, expériences ludiques, cuisine moléculaire, dégustations, rencontres…

Qui mange quoi ? Biodiversité et régimes alimentaires

Avec le Muséum, développez votre appétit pour les sciences ! Installé au village des sciences à l’Université du Havre, le Muséum vous propose d’explorer les liens entre biodiversité et régimes alimentaires. Petits et grands pourront participer à des activités ludiques et interactives un atelier tactile de reconnaissance de crânes pour mener l’enquête sur le régime alimentaire des animaux, ainsi qu’une découverte du monde étonnant des insectes.

Les découvertes se poursuivront le samedi 10 octobre directement au Muséum, avec de nouveaux ateliers consacrés aux régimes alimentaires et à la diversité du vivant. Entre observation, manipulation et découverte, glissez-vous dans la peau de naturalistes pour comprendre comment les animaux trouvent leur nourriture et s’adaptent à leur milieu de vie.

Le Village des sciences du Havre sera organisé du 8 au 10 octobre 2026 par l’Université Le Havre Normandie, en partenariat avec la Ville du Havre. Retrouvez toute la programmation sur le site de la Fête de la science. .

Université du Havre 25 Rue Philippe Lebon 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Fête de la science 2026 Saveurs savantes

L’événement Fête de la science 2026 Saveurs savantes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie