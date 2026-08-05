Fête de la science à Beaufort-en-Vallée Musée Joseph Denais Beaufort-en-Anjou
dimanche 11 octobre 2026 · Musée Joseph Denais · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Fête de la science à Beaufort-en-Vallée
Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Fête de la science à Beaufort-en-Vallée
Dans le cadre de la fête de la science, les archéologues du département de Maine-et-Loire vous présentent 2 conférences exclusives sur les nouvelles technologies utilisées dans la recherche archéologique.
À 14h30 Aurélie Raffin vous présente les techniques d’imagerie numériques permettant de mieux comprendre et d’analyser certains vestiges mystérieux, puis à 16h30 Arnaud Rémy revient sur les techniques de datations récentes et notamment avec le cas de l’église médiévale de Savennière… .
Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
Science Festival in Beaufort-en-Vallée
L’événement Fête de la science à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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