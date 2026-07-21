Informations pratiques

Prades-le-Lez

FÊTE DE LA SCIENCE À RESTINCLIÈRES

Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Fête de la science à Restinclières

Mercredis 7 octobre 2026

de 14h à 16h30 RDV sur le parvis du château

Sur inscription sur place le jour même à partir de 7 ans

Prêts pour une nouvelle dose de découvertes ? ✨

Vous étiez nombreux à vibrer au rythme des expériences l’année dernière… La Fête de la Science revient à Restinclières pour sa 2ème édition !

Nous transformons à nouveau le Domaine en un terrain de jeu scientifique géant. Au programme des ateliers inédits, des manipulations ludiques et des rencontres avec ceux qui font la science aujourd’hui.

Venez cultiver votre curiosité et porter un regard neuf sur le monde qui nous entoure. La science n’attend que vous !

Le concept reste fidèle à ce qui a fait notre force

Après-midi en famille Ouverture au grand public pour une immersion scientifique en plein air.

Que vous soyez un explorateur en herbe ou un curieux invétéré, rejoignez nous pour une journée où la nature devient le plus grand des laboratoires. Nouvelles thématiques, nouveaux défis, mais toujours la même dose d’émerveillement ! .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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English :

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE À RESTINCLIÈRES Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES