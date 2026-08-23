FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS Béziers
mercredi 7 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
À chaque séance, une nouvelle aventure scientifique vivant, matière, étoiles, inventions ou voyage virtuel dans l’espace !
À chaque séance, découvre une nouvelle aventure !
Découvre les mystères du vivant ou de la matière, perce le secret des étoiles, reproduis des inventions étonnantes ou voyage virtuellement dans l’espace.
Pour les enfants de 8 à 10 ans sur inscription. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS
%C0Every session brings a new scientific adventure: life, matter, %E9stars, inventions, or a virtual journey through space!
L’événement FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
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