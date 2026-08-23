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AGENDA · Béziers

FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS Béziers

mercredi 7 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Adresse
Place du 14 juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

À chaque séance, une nouvelle aventure scientifique vivant, matière, étoiles, inventions ou voyage virtuel dans l’espace !
À chaque séance, découvre une nouvelle aventure !
Découvre les mystères du vivant ou de la matière, perce le secret des étoiles, reproduis des inventions étonnantes ou voyage virtuellement dans l’espace.
Pour les enfants de 8 à 10 ans sur inscription.   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS

%C0Every session brings a new scientific adventure: life, matter, %E9stars, inventions, or a virtual journey through space!

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34

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