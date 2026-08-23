Informations pratiques

Béziers

FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

À chaque séance, une nouvelle aventure scientifique vivant, matière, étoiles, inventions ou voyage virtuel dans l’espace !

À chaque séance, découvre une nouvelle aventure !

Découvre les mystères du vivant ou de la matière, perce le secret des étoiles, reproduis des inventions étonnantes ou voyage virtuellement dans l’espace.

Pour les enfants de 8 à 10 ans sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS

%C0Every session brings a new scientific adventure: life, matter, %E9stars, inventions, or a virtual journey through space!

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER LES SAVANTURIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34