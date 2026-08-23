Informations pratiques

Béziers

FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER L’HISTOIRE DU GRAIN DE RAISIN

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Découvrez comment les levures transforment le raisin en vin grâce à de petites expériences ludiques sur la fermentation.

Avec de petites expériences, découvrez comment les levures transforment naturellement le jus de raisin en vin.

Une animation ludique pour comprendre les secrets de la fermentation.

Dès 8 ans sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER L’HISTOIRE DU GRAIN DE RAISIN

Discover how yeast turns grapes into wine through fun, hands-on experiments on fermentation.

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER L’HISTOIRE DU GRAIN DE RAISIN Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34