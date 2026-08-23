FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER L’HISTOIRE DU GRAIN DE RAISIN Béziers
mercredi 7 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER L’HISTOIRE DU GRAIN DE RAISIN
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Découvrez comment les levures transforment le raisin en vin grâce à de petites expériences ludiques sur la fermentation.
Avec de petites expériences, découvrez comment les levures transforment naturellement le jus de raisin en vin.
Une animation ludique pour comprendre les secrets de la fermentation.
Dès 8 ans sur inscription. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER L’HISTOIRE DU GRAIN DE RAISIN
Discover how yeast turns grapes into wine through fun, hands-on experiments on fermentation.
L’événement FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER L’HISTOIRE DU GRAIN DE RAISIN Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- SOIRÉE À BUENOS AIRES Béziers 26 août 2026
- VOYAGE SONORE DE LA PLEINE LUNE Béziers 27 août 2026
- BAIN DE GONG DE LA PLEINE LUNE Béziers 28 août 2026
- RUGBY PRO D2 ASBH/OYONNAX Béziers 28 août 2026
- CANDLELIGHT COLDPLAY ET IMAGINE DRAGONS Béziers 29 août 2026