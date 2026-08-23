Informations pratiques

Béziers

FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER PAPILLES ET CERVEAU

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Découvrez comment utiliser vos sens pour explorer les saveurs et arômes des produits de nos territoires.

Entre la langue, le nez, la vue, comment bien utiliser nos sens pour découvrir la moindre subtilité des aliments qui font la richesse de nos territoires?

Lors de cette initiation, saveurs et arômes n’auront plus aucun secret pour vous.

Dès 5 ans sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER PAPILLES ET CERVEAU

Discover how to use your senses to explore the flavors and aromas of our local products.

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE ATELIER PAPILLES ET CERVEAU Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34