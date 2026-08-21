Fête de la science, Bmvr Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Fête de la science Samedi 3 octobre, 14h00 Bmvr Alcazar Bouches-du-Rhône

de 6 à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

La fête de la Science revient à l’Alcazar ! Cette année, les papilles sont à l’honneur.

Venez découvrir les secrets du goût dans un atelier scientifique et ludique.

À partir de 6 ans.

Bmvr Alcazar 23 Rue de la providence 13001 Marseille Marseille 13013 13th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr/ [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.alcazar@marseille.fr »}]

Biblis en folie 2026

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