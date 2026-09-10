Fête de la science, Jardin des plantes, Lille
samedi 10 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Fête de la science Samedi 10 octobre, 14h00 Jardin des plantes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:00:00+02:00
Visite des serres « saveurs savantes » Comment les sciences nous permettent-elles de mieux comprendre les plantes que nous mangeons ? Fruits, épices et plantes alimentaires : découvrez leurs secrets et les liens entre botanique, sciences du vivant et alimentation.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Visite guidée des serres : Tropicale et aride
Jardin des Plantes
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