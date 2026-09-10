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Fête de la science, Jardin des plantes, Lille

samedi 10 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille

Fête de la science, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord

Fête de la science Samedi 10 octobre, 14h00 Jardin des plantes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:00:00+02:00

Visite des serres « saveurs savantes » Comment les sciences nous permettent-elles de mieux comprendre les plantes que nous mangeons ? Fruits, épices et plantes alimentaires : découvrez leurs secrets et les liens entre botanique, sciences du vivant et alimentation.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
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Jardin des Plantes

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