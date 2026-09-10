Fête de la science, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Fête de la science Samedi 10 octobre, 14h00 Jardin des plantes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:00:00+02:00

Visite des serres « saveurs savantes » Comment les sciences nous permettent-elles de mieux comprendre les plantes que nous mangeons ? Fruits, épices et plantes alimentaires : découvrez leurs secrets et les liens entre botanique, sciences du vivant et alimentation.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Visite guidée des serres : Tropicale et aride

Jardin des Plantes