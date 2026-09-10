Informations pratiques

Lyon

Fête de la Science

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-02

La Fête de la science revient pour une 35ᵉ édition avec un nouveau thème Saveurs Savantes . Le public est invité à découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation à travers une programmation interactive et conviviale.

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Lieux divers Lyon 69000 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English : The Science Festival

The Science Festival is an opportunity to share knowledge , still marvel at the world around us , discuss issues of our society and push the boundaries of the unknown …

L’événement Fête de la Science Lyon a été mis à jour le 2026-08-18 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme