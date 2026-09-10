Fête de la Science Lyon
vendredi 2 octobre 2026 · Lyon
Informations pratiques
Lyon
Fête de la Science
Lieux divers Lyon Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-02
La Fête de la science revient pour une 35ᵉ édition avec un nouveau thème Saveurs Savantes . Le public est invité à découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation à travers une programmation interactive et conviviale.
.
Lieux divers Lyon 69000 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The Science Festival
The Science Festival is an opportunity to share knowledge , still marvel at the world around us , discuss issues of our society and push the boundaries of the unknown …
L’événement Fête de la Science Lyon a été mis à jour le 2026-08-18 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Lyon (Rhône)
- Concert HUGO RICHÉ + MEDDOR > Variété industrielle & Électro-pop sentimentale La Galerie de BosKop Lyon 10 septembre 2026
- OS – Youness Aboulakoul, Les SUBS, Lyon 10 septembre 2026
- FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026, Ramonville St Agne, Lyon 11 septembre 2026
- Vernissage exposition SANS AILES > solo improvisé au piano La Galerie de BosKop Lyon 11 septembre 2026
- ALIZÉE L’AMPHITHEATRE Lyon 12 septembre 2026