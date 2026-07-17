Fête de la Science : village des Sciences avec Camille Bouffiès, Delphine Barbier-Pain et Christina Dina Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Pour la Fête de la science, le Chronographe invite les scientifiques à explorer les thèmes de Maternités. Chacune des scientifiques proposent des médiations sur sa thématique de recherches.Chaque spécialiste interviendra 3 ou 4 fois dans l’après-midi durant 15-20 minutes, en alternance avec les autres.- Présence de Camille Bouffiès pour la partie funéraire (les sépultures d’Aulnat et de Marengo), et le bassin de la partie Enfanter- Présence de Christian Dina pour la partie sur la paléogénétique- Présence de Delphine Barbier-Pain dans l’atelier 1 : elle propose des ateliers de 45 minutes sur l’étude des pollens. Ils sont accessibles à partir de 7 ans dans la limite de 10 participants par atelier. Les ateliers ont lieu : à 14h30à 15h45

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr



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