Fête de la Science : village des Sciences avec Valérie Delattre, Delphine Barbier-Pain et Isabelle Derrendinger Chronographe (Le) Rezé
samedi 3 octobre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Pour la Fête de la science, le Chronographe invite les scientifiques à explorer les thèmes de Maternités. Chacune des scientifiques proposent des médiations sur sa thématique de recherches.Chaque spécialiste interviendra 3 ou 4 fois dans l’après-midi durant 15-20 minutes, en alternance avec les autres.- Présence de Valérie Delattre pour la partie funéraire (les sépultures d’Aulnat et de Marengo), et le bassin de la partie Enfanter- Présence d’Isabelle Derrendinger, sage-femme directrice à l’école de sages-femmes de Nantes dans le pôle Attendre et Enfanter.- Présence de Delphine Barbier-Pain dans l’atelier 1 : elle proposera des ateliers sur l’étude des pollens. Les ateliers sont accessibles à partir de 7 ans dans la limité de 10 personnes par atelier. Ils durent 45 min. Ils ont lieu à : à 14h30à 15h45à 17h
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr
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