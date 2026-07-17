UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rezé99vues

Fête de la Science : visite guidée Maternités, archéologie de la figure maternelle – Spéciale Famille Chronographe (Le) Rezé

dimanche 11 octobre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé

Fête de la Science : visite guidée Maternités, archéologie de la figure maternelle – Spéciale Famille Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Chronographe (Le)
Adresse
21 Rue Saint Lupien
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée + médiation : Entre 2€ et 6€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 15:30 – 16:30
Gratuit : non Entrée + médiation : Entre 2€ et 6€ En famille 

1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un médiateur. La visite sera spécialement adaptée pour les familles. Jauge 20 personnes

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 02 52 10 83 20


Afficher la carte du lieu Chronographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)