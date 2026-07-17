Fête de la Science : visite guidée Maternités, archéologie de la figure maternelle – Spéciale Famille Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 15:30 – 16:30

Gratuit : non Entrée + médiation : Entre 2€ et 6€ En famille

1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un médiateur. La visite sera spécialement adaptée pour les familles. Jauge 20 personnes

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 02 52 10 83 20



Afficher la carte du lieu Chronographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

