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Fête de la Science : visite guidée Maternités, archéologie de la figure maternelle – Spéciale Famille Chronographe (Le) Rezé
dimanche 11 octobre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 15:30 – 16:30
Gratuit : non Entrée + médiation : Entre 2€ et 6€ En famille
1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un médiateur. La visite sera spécialement adaptée pour les familles. Jauge 20 personnes
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 02 52 10 83 20
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