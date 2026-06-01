Fête de la Tomate Hôtel de ville de Salon Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Fête de la Tomate

Samedi 27 juin 2026 de 8h à 13h. Hôtel de ville de Salon 174 Cours Gimon BP 120 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27

C’est la star de nos repas d’été en Provence, l’un des aliments les plus consommés en France, elle est aussi surnommée la pomme d’amour… La tomate sera en fête sur la place de l’Hôtel de Ville !

La Ville réunit les producteurs salonais pour cette première édition de la Fête de la Tomate. Ronde, allongée, en grappe, ancienne, bœuf ou encore cerise, ses goûts sont aussi variés que ses recettes. Cet événement propose de découvrir toutes ces variétés mais aussi tous les produits qui l’accompagnent l’huile d’olive, les fromages ou encore les herbes aromatiques. Une fête qui sent bon l’été !



De 8h à 13h

Place de l’Hôtel de Ville .

Hôtel de ville de Salon 174 Cours Gimon BP 120 Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 45 39 contact@fdacom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the star of our summer meals in Provence, one of the most widely consumed foods in France, and also nicknamed the love apple? The tomato will be celebrating on the Place de l?Hôtel de Ville!

L’événement Fête de la Tomate Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence