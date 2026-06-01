Salon-de-Provence

Visite guidée Musée de la Libération

Samedi 27 juin 2026 de 9h45 à 12h15.

Samedi 4 juillet 2026 de 9h45 à 12h15.

Samedi 11 juillet 2026 de 9h45 à 12h15.

Samedi 18 juillet 2026 de 9h45 à 12h15.

Samedi 25 juillet 2026 de 9h45 à 12h15.

Samedi 1er août 2026 de 9h45 à 12h15.

Samedi 8 août 2026 de 9h45 à 12h15.

Samedi 29 août 2026 de 9h45 à 12h15. Chemin du Vabre Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:45:00

fin : 2026-08-08 12:15:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29

Sur les traces des libérateurs de Provence.

Installé dans le Château du Pigeonnier à Salon-de-Provence, Alfred, le responsable des collections retrace avec passion et dynamisme l’histoire de la libération de Provence mais surtout le parcours bouleversant et captivant des soldats du monde entier venus libérer le Sud de la France. Grâce à cette visite atypique, vous porterez un regard émouvant sur cet épisode historique. .

Chemin du Vabre Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

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English :

In the footsteps of the liberators of Provence.

L’événement Visite guidée Musée de la Libération Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence