Nocturnes du vendredi Salon-de-Provence
Nocturnes du vendredi Salon-de-Provence vendredi 26 juin 2026.
Salon-de-Provence
Nocturnes du vendredi
Du 26/06 au 28/08 le vendredi de 19h à 23h30. Centre-Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Tous les vendredis, les soirées d’été prennent vie dans le centre-ville de #salondeprovence !
✨ Du 27 juin au 29 août, de 19h à 23h30, les Nocturnes du vendredi réunissent exposants, musique live et ambiance conviviale sur les cours.
C’est l’occasion parfaite pour faire des emplettes, profiter d’un verre ou d’un repas en terrasse, et écouter des groupes en live.
Les enfants peuvent aussi profiter avec les jeux en bois de la ludothèque Pile & Face sur la place Saint-Michel. .
Centre-Ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60
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English :
Artisan night market June 30 to August 25
7pm to 11:30pm Downtown
L’événement Nocturnes du vendredi Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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