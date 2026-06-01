Salon-de-Provence

Nocturnes du vendredi

Du 26/06 au 28/08 le vendredi de 19h à 23h30. Centre-Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Tous les vendredis, les soirées d’été prennent vie dans le centre-ville de #salondeprovence !

✨ Du 27 juin au 29 août, de 19h à 23h30, les Nocturnes du vendredi réunissent exposants, musique live et ambiance conviviale sur les cours.

C’est l’occasion parfaite pour faire des emplettes, profiter d’un verre ou d’un repas en terrasse, et écouter des groupes en live.

‍‍‍ Les enfants peuvent aussi profiter avec les jeux en bois de la ludothèque Pile & Face sur la place Saint-Michel. .

Centre-Ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artisan night market June 30 to August 25

7pm to 11:30pm Downtown

L’événement Nocturnes du vendredi Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence