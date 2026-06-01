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Spectacle de flamenco Caminando AUDITORIUM DE L’ATRIUM Salon-de-Provence

Spectacle de flamenco Caminando AUDITORIUM DE L’ATRIUM Salon-de-Provence samedi 27 juin 2026.

Lieu : AUDITORIUM DE L'ATRIUM

Adresse : 107 BD ARISTIDE BRIAND

Ville : 13300 Salon-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10

Salon-de-Provence

Spectacle de flamenco Caminando

Samedi 27 juin 2026 à partir de 20h. AUDITORIUM DE L’ATRIUM 107 BD ARISTIDE BRIAND Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Spectacle de flamenco Caminando avec la participation d’élèves de l’Ecole Puente Flamenco.
Le flamenco, mon compagnon de vie. Il me tend la main lorsque je suis au bord du précipice, me donne la force et le courage d’avancer. Sigo Caminando   .

AUDITORIUM DE L’ATRIUM 107 BD ARISTIDE BRIAND Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Flamenco show Caminando featuring students from the Puente Flamenco School.

L’événement Spectacle de flamenco Caminando Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence

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