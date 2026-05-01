Fête de la Vigne et du Vin Domaine La Cadenière Lançon-Provence

Lançon-Provence

Fête de la Vigne et du Vin

Samedi 16 mai 2026 de 9h à 18h30. Domaine La Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 31 – 31 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Et si vos sens allez plus loin qu’une simple dégustation ? Guidé par Elsa Guyonnet, vous plongez dans une expérience unique où l’hypnose légère sublime les arômes et révèle le vin autrement.

Introduction à l’hypnose & déroulé de l’atelier Présentation claire et accessible de l’hypnose, avec des mots simples pour instaurer un climat de confiance. Cette introduction pose le cadre de la séance et permet à chacun d’aborder l’expérience avec curiosité et sérénité. Une entrée en douceur dans l’expérience, afin que chacun se sente prêt à vivre pleinement cette exploration sensorielle.



Dégustation guidée sous hypnose (1h) Accompagnement du groupe vers un état de perception amplifiée, puis dégustation en pleine présence de plusieurs vins soigneusement sélectionnés. Chacun vit une expérience personnelle, intime, profonde et surprenante.



Partage & Échanges Retour progressif à un état naturel d’attention, suivi d’un moment d’échange autour des ressentis. Un espace de parole libre où chacun peut décrire ses impressions à sa manière.



Un atelier surprenant et convivial, à vivre au cœur du Domaine la Cadenière.



Le prix comprend Une dégustation sous hypnose légère (1h) Une dégustation après hypnose pour découvrir les différences. .

Domaine La Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

What if your senses went further than just tasting? Guided by Elsa Guyonnet, you plunge into a unique experience where light hypnosis sublimates aromas and reveals wine in a whole new way.

L’événement Fête de la Vigne et du Vin Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme