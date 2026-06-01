Fête de L’Air Les ailes chalaisiennes Les ailes chalaisiennes Chalais dimanche 21 juin 2026.

Chalais

Fête de L’Air Les ailes chalaisiennes

Les ailes chalaisiennes 13 Route de Rioux-Martin Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les Ailes Chalaisiennes vous invitent à participer à la Fête du club

Venez profiter d’un baptêmes de l’air avion, ULM, et autogyre!

Exposition de voitures anciennes pour les mordus de mécaniques.

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Les ailes chalaisiennes 13 Route de Rioux-Martin Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 49 81 38 les.ailes.chalaisiennes@orange.fr

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English : Fête de L’Air Les ailes chalaisiennes

Les Ailes Chalaisiennes invite you to join us for the club’s annual celebration

Come and enjoy a maiden flight in a plane, microlight or gyrocopter to discover!

Classic car exhibition for motoring enthusiasts.

L’événement Fête de L’Air Les ailes chalaisiennes Chalais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Sud Charente