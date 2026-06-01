Fête de L’Air Les ailes chalaisiennes Les ailes chalaisiennes Chalais
Fête de L’Air Les ailes chalaisiennes Les ailes chalaisiennes Chalais dimanche 21 juin 2026.
Chalais
Fête de L’Air Les ailes chalaisiennes
Les ailes chalaisiennes 13 Route de Rioux-Martin Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les Ailes Chalaisiennes vous invitent à participer à la Fête du club
Venez profiter d’un baptêmes de l’air avion, ULM, et autogyre!
Exposition de voitures anciennes pour les mordus de mécaniques.
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Les ailes chalaisiennes 13 Route de Rioux-Martin Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 49 81 38 les.ailes.chalaisiennes@orange.fr
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English : Fête de L’Air Les ailes chalaisiennes
Les Ailes Chalaisiennes invite you to join us for the club’s annual celebration
Come and enjoy a maiden flight in a plane, microlight or gyrocopter to discover!
Classic car exhibition for motoring enthusiasts.
L’événement Fête de L’Air Les ailes chalaisiennes Chalais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Sud Charente
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