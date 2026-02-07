Barbezieux-Saint-Hilaire

Fête de l’amitié

Espace Christian Girard Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez nombreux à la fête de l’amitié organisée par l’Amicale Laïque de Barbezieux initiations aux activités des sections, expositions conférences débats, animation skate park, jeux, concert par Bel’Ombre, buvette et repas partagé tiré au sac.

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Espace Christian Girard Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 21 51 62

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English : Fête de l’amitié

Come along to the friendship festival organised by the Amicale Laïque de Barbezieux: introductions to the activities of the various sections, exhibitions, conferences, debates, skate park activities, games, concert by Bel’Ombre, refreshments and a shared picnic lunch.

L’événement Fête de l’amitié Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de tourisme du Sud Charente