Fête de l’amitié Barbezieux-Saint-Hilaire
Fête de l’amitié Barbezieux-Saint-Hilaire dimanche 7 juin 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Fête de l’amitié
Espace Christian Girard Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez nombreux à la fête de l’amitié organisée par l’Amicale Laïque de Barbezieux initiations aux activités des sections, expositions conférences débats, animation skate park, jeux, concert par Bel’Ombre, buvette et repas partagé tiré au sac.
.
Espace Christian Girard Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 21 51 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’amitié
Come along to the friendship festival organised by the Amicale Laïque de Barbezieux: introductions to the activities of the various sections, exhibitions, conferences, debates, skate park activities, games, concert by Bel’Ombre, refreshments and a shared picnic lunch.
L’événement Fête de l’amitié Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente)
- B4 Les Jeudis Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire 1 mai 2026
- Musiques Italiennes Barbezieux-Saint-Hilaire 3 mai 2026
- Exposition Le Collectif Accueil Migrants de Barbezieux Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire 5 mai 2026
- Cuarteto Tafi Tierradentro Production Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire 8 mai 2026
- Brass Band Junior et cadet Barbezieux-Saint-Hilaire 10 mai 2026