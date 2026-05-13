Fête de l’andouillette gourmande à La Taverne Café-Bar La Taverne Clamecy vendredi 3 juillet 2026.

Clamecy

Fête de l’andouillette gourmande à La Taverne

Café-Bar La Taverne 1 Rue Romain Rolland Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 12:00:00

fin : 2026-07-04 15:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Fête de l’andouillette à La Taverne le vendredi 3 juillet 2026 au soir et le samedi 4 juillet 2026 midi et soir. Avec la participation du Club de Joutes Clamecycoises.

On vous attend nombreux. .

Café-Bar La Taverne 1 Rue Romain Rolland Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lataverne58@gmail.com

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English : Fête de l’andouillette gourmande à La Taverne

L’événement Fête de l’andouillette gourmande à La Taverne Clamecy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais