Fête de l’andouillette gourmande à La Taverne Café-Bar La Taverne Clamecy
Fête de l’andouillette gourmande à La Taverne Café-Bar La Taverne Clamecy vendredi 3 juillet 2026.
Clamecy
Fête de l’andouillette gourmande à La Taverne
Café-Bar La Taverne 1 Rue Romain Rolland Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 12:00:00
fin : 2026-07-04 15:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Fête de l’andouillette à La Taverne le vendredi 3 juillet 2026 au soir et le samedi 4 juillet 2026 midi et soir. Avec la participation du Club de Joutes Clamecycoises.
On vous attend nombreux. .
Café-Bar La Taverne 1 Rue Romain Rolland Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lataverne58@gmail.com
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English : Fête de l’andouillette gourmande à La Taverne
L’événement Fête de l’andouillette gourmande à La Taverne Clamecy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais
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