Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux Parking de la salle polyvalente Clamecy

Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux Parking de la salle polyvalente Clamecy

Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux Parking de la salle polyvalente Clamecy jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Parking de la salle polyvalente

Adresse : Bd Misset

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux

Parking de la salle polyvalente Bd Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:45:00
fin : 2026-07-02 11:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Que diriez-vous de découvrir, en ville, une faune et une flore insoupçonnées ? Notre guide de la Société scientifique et artistique de Clamecy vous amènera aux quatre coins de la cité pour explorer la biodiversité clamecycoise au gré de différents circuits Réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr ou via le formulaire en ligne https://forms.gle/V1uiJavL8hL1Mzpx7
Feurtiaux, un espace naturel libre Départ 9h45 du parking de la salle polyvalente OU 10h de l’arrêt de bus rue des Graillots à Moulot   .

Parking de la salle polyvalente Bd Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51  accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux

L’événement Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux Clamecy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Clamecy (Nièvre)