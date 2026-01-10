Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux Parking de la salle polyvalente Clamecy jeudi 2 juillet 2026.

Clamecy

Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux

Parking de la salle polyvalente Bd Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:45:00

fin : 2026-07-02 11:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Que diriez-vous de découvrir, en ville, une faune et une flore insoupçonnées ? Notre guide de la Société scientifique et artistique de Clamecy vous amènera aux quatre coins de la cité pour explorer la biodiversité clamecycoise au gré de différents circuits Réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr ou via le formulaire en ligne https://forms.gle/V1uiJavL8hL1Mzpx7

Feurtiaux, un espace naturel libre Départ 9h45 du parking de la salle polyvalente OU 10h de l’arrêt de bus rue des Graillots à Moulot .

Parking de la salle polyvalente Bd Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux

L’événement Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux Clamecy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Clamecy Haut Nivernais