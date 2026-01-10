Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux Parking de la salle polyvalente Clamecy
Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux Parking de la salle polyvalente Clamecy jeudi 2 juillet 2026.
Clamecy
Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux
Parking de la salle polyvalente Bd Misset Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:45:00
fin : 2026-07-02 11:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Que diriez-vous de découvrir, en ville, une faune et une flore insoupçonnées ? Notre guide de la Société scientifique et artistique de Clamecy vous amènera aux quatre coins de la cité pour explorer la biodiversité clamecycoise au gré de différents circuits Réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr ou via le formulaire en ligne https://forms.gle/V1uiJavL8hL1Mzpx7
Feurtiaux, un espace naturel libre Départ 9h45 du parking de la salle polyvalente OU 10h de l’arrêt de bus rue des Graillots à Moulot .
Parking de la salle polyvalente Bd Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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English : Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux
L’événement Visite commentée Clamecy et la biodiversité en ville Feurtiaux Clamecy a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Clamecy Haut Nivernais
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