The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy vendredi 26 juin 2026.

Clamecy

The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette

Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Concert du groupe pop rock The Crazy’s Ambiance festive, buvette et restauration .

Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette

L’événement The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette Clamecy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Clamecy Haut Nivernais