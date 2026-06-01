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The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy

The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy

The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Guinguette de la Tambourinette

Adresse : Chemin du Port

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette

Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Concert du groupe pop rock The Crazy’s Ambiance festive, buvette et restauration   .

Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette

L’événement The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette Clamecy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Clamecy Haut Nivernais

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