The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy
The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy vendredi 26 juin 2026.
Clamecy
The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette
Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Concert du groupe pop rock The Crazy’s Ambiance festive, buvette et restauration .
Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette
L’événement The Crazy’s en concert Guinguette de la Tambourinette Clamecy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Clamecy Haut Nivernais
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