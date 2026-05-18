Joutes Coupe de France La Tambourinette Clamecy

Clamecy

Joutes Coupe de France

La Tambourinette Complexe sportif Alain Colas Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Joutes Coupe de France Cette année l’ensemble des membres de l’association des Joutes Clamecycoises s’est lancé un défi accueillir la Coupe de France par équipe à domicile.

Bloquez la date et venez soutenir votre équipe Début de la compétition à 9h Une buvette au profit de notre club sera sur place et on remercie par avance la Guinguette De La Tambourinette pour la restauration ! .

La Tambourinette Complexe sportif Alain Colas Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 83 95 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Joutes Coupe de France

L’événement Joutes Coupe de France Clamecy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais