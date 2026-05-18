Joutes Coupe de France La Tambourinette Clamecy
Joutes Coupe de France La Tambourinette Clamecy samedi 27 juin 2026.
Clamecy
Joutes Coupe de France
La Tambourinette Complexe sportif Alain Colas Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Joutes Coupe de France Cette année l’ensemble des membres de l’association des Joutes Clamecycoises s’est lancé un défi accueillir la Coupe de France par équipe à domicile.
Bloquez la date et venez soutenir votre équipe Début de la compétition à 9h Une buvette au profit de notre club sera sur place et on remercie par avance la Guinguette De La Tambourinette pour la restauration ! .
La Tambourinette Complexe sportif Alain Colas Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 83 95 71
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English : Joutes Coupe de France
L’événement Joutes Coupe de France Clamecy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais
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