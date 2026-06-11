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Fête de la musique au Temple de Clamecy Temple de Clamecy Parc Vauvert Clamecy

Fête de la musique au Temple de Clamecy Temple de Clamecy Parc Vauvert Clamecy

Fête de la musique au Temple de Clamecy Temple de Clamecy Parc Vauvert Clamecy samedi 20 juin 2026.

Lieu : Temple de Clamecy Parc Vauvert

Adresse : Rue de la Forêt

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Fête de la musique au Temple de Clamecy

Temple de Clamecy Parc Vauvert Rue de la Forêt Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Dans le cadre de la fête de la musique, audition d’orgue par Yves Girault, organiste des Temples de Paris-Béthanie et Clamecy Au programme Bach, Franck, Hesse, Dandrieu, Couperin, Corelli, Rousseau, Lefébure-Wély, Boëly, Bizet, Lebègue, Raffy, Volkmar   .

Temple de Clamecy Parc Vauvert Rue de la Forêt Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   yves.girault0537@orange.fr

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English : Fête de la musique au Temple de Clamecy

L’événement Fête de la musique au Temple de Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais

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