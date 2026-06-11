Fête de la musique au Temple de Clamecy Temple de Clamecy Parc Vauvert Clamecy
Fête de la musique au Temple de Clamecy Temple de Clamecy Parc Vauvert Clamecy samedi 20 juin 2026.
Clamecy
Fête de la musique au Temple de Clamecy
Temple de Clamecy Parc Vauvert Rue de la Forêt Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre de la fête de la musique, audition d’orgue par Yves Girault, organiste des Temples de Paris-Béthanie et Clamecy Au programme Bach, Franck, Hesse, Dandrieu, Couperin, Corelli, Rousseau, Lefébure-Wély, Boëly, Bizet, Lebègue, Raffy, Volkmar .
Temple de Clamecy Parc Vauvert Rue de la Forêt Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté yves.girault0537@orange.fr
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English : Fête de la musique au Temple de Clamecy
L’événement Fête de la musique au Temple de Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais
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