Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre Librairie Millefeuille Clamecy
Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre Librairie Millefeuille Clamecy vendredi 12 juin 2026.
Clamecy
Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre
Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre de la 4ème édition du festival Morvand’iel, Croc’En Livre à la librairie le Millefeuille Célébrons la diversité ! Participez à notre mission de célébration de la culture queer écoféministe rurale et inclusive en partageant vos coups de cœurs littéraires sur ce thème .
Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 41 18 festivalmorvandiel@riseup.net
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English : Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre
L’événement Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
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