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Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre Librairie Millefeuille Clamecy

Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre Librairie Millefeuille Clamecy

Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre Librairie Millefeuille Clamecy vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Librairie Millefeuille

Adresse : 20 Rue du Grand Marché

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre

Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Dans le cadre de la 4ème édition du festival Morvand’iel, Croc’En Livre à la librairie le Millefeuille Célébrons la diversité ! Participez à notre mission de célébration de la culture queer écoféministe rurale et inclusive en partageant vos coups de cœurs littéraires sur ce thème   .

Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 41 18  festivalmorvandiel@riseup.net

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English : Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre

L’événement Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Croc’ En Livre Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais

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