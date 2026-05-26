Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ? Salle Romain Rolland Clamecy

Clamecy

Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ?

Salle Romain Rolland Place du 19 août Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ? animée par Oscar Brenifier, philosophe praticien Un événement proposé par l’association Cercle Philosophique et Culturel Claude Tillier Entrée libre et gratuite Collation offerte en fin de conférence Nombre de places limité, inscription recommandée avec vos coordonnées à didier58210@gmail.com .

Salle Romain Rolland Place du 19 août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté didier58210@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ?

L’événement Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ? Clamecy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Clamecy Haut Nivernais