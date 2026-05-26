Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ? Salle Romain Rolland Clamecy
Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ? Salle Romain Rolland Clamecy samedi 13 juin 2026.
Clamecy
Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ?
Salle Romain Rolland Place du 19 août Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ? animée par Oscar Brenifier, philosophe praticien Un événement proposé par l’association Cercle Philosophique et Culturel Claude Tillier Entrée libre et gratuite Collation offerte en fin de conférence Nombre de places limité, inscription recommandée avec vos coordonnées à didier58210@gmail.com .
Salle Romain Rolland Place du 19 août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté didier58210@gmail.com
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English : Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ?
L’événement Conférence publique La raison a-t-elle toujours raison ? Clamecy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Clamecy Haut Nivernais
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