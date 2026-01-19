Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Projection du documentaire Pédale rurale Cinéma Casino Clamecy
Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Projection du documentaire Pédale rurale Cinéma Casino Clamecy vendredi 12 juin 2026.
Clamecy
Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Projection du documentaire Pédale rurale
Cinéma Casino 41 route de Pressure Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 21:24:00
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Projection du documentaire Pédale rurale de Antoine Vazquez 84mn France
Benoît a construit son paradis à l’abri des regards, s’est émancipé à sa manière, résolu à faire face aux contraintes d’un espace qui, dans les imaginaires, entre en conflit avec son identité. La campagne. Un jour, lui et d’autres queers du coin décident d’organiser la première Pride du Périgord vert, parce qu’il est temps de sortir du bois, de prendre l’espace pour se célébrer, se réparer et enfin ouvrir une voie.
Dans son premier long-métrage documentaire, Antoine Vazquez observe Benoît dans la campagne périgourdine. Cinq ans de vie quotidienne révèlent comment exister et créer du lien là où les espaces et représentations sont rares, et où le désir rencontre l’hostilité. Bijou documentaire sur la queerness en campagne Radiofrance .
Cinéma Casino 41 route de Pressure Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 clamecy.cinema@orange.fr
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English : Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Projection du documentaire Pédale rurale
L’événement Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Morvand’iel Projection du documentaire Pédale rurale Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
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