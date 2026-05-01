La Coopérative des savoirs propose Simulation de vol Salle 3 de la MLAC Clamecy

Clamecy

La Coopérative des savoirs propose Simulation de vol

Salle 3 de la MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 17:00:00

fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Philippe propose de nous initier au pilotage d’avions légers Au programme exercices de maniabilité pour se familiariser avec les équilibres et les dynamiques de l’appareil & notions de base sur la mécanique du vol L’atelier sera limité à 4 personnes pour que chacun ait le temps de pratiquer Inscription obligatoire reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org Gratuit .

Salle 3 de la MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Coopérative des savoirs propose Simulation de vol

L’événement La Coopérative des savoirs propose Simulation de vol Clamecy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Clamecy Haut Nivernais