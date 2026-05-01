La Coopérative des savoirs propose Simulation de vol Salle 3 de la MLAC Clamecy
La Coopérative des savoirs propose Simulation de vol Salle 3 de la MLAC Clamecy mercredi 13 mai 2026.
Clamecy
La Coopérative des savoirs propose Simulation de vol
Salle 3 de la MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Philippe propose de nous initier au pilotage d’avions légers Au programme exercices de maniabilité pour se familiariser avec les équilibres et les dynamiques de l’appareil & notions de base sur la mécanique du vol L’atelier sera limité à 4 personnes pour que chacun ait le temps de pratiquer Inscription obligatoire reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org Gratuit .
Salle 3 de la MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
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L’événement La Coopérative des savoirs propose Simulation de vol Clamecy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Clamecy Haut Nivernais
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