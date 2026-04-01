Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours Médiathèque Clamecy

Clamecy

Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours

Médiathèque 26 rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours Installation Intégration citoyenneté Ségrégation Conférence proposée par l’Université du Temps Libre et présentée par Jean-Pierre Gaildraud, historien et auteur Médiathèque François Mitterrand de Clamecy .

Médiathèque 26 rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours

L’événement Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours Clamecy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Clamecy Haut Nivernais