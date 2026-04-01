Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours Médiathèque Clamecy
Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours Médiathèque Clamecy mercredi 22 avril 2026.
Clamecy
Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours
Médiathèque 26 rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours Installation Intégration citoyenneté Ségrégation Conférence proposée par l’Université du Temps Libre et présentée par Jean-Pierre Gaildraud, historien et auteur Médiathèque François Mitterrand de Clamecy .
Médiathèque 26 rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours
L’événement Conférence L’immigration algérienne en France, de 1900 à nos jours Clamecy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Clamecy (Nièvre)
- Sortie de résidence Noise Unity Design La MLAC MLAC Clamecy 24 avril 2026
- Conversation en japonais Local partagé Clamecy 26 avril 2026
- Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Salle Polyvalente Clamecy 28 avril 2026
- Exposition HERBE FOLLE de Noritsugu MATSUI Peinture et Poterie Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy 30 avril 2026
- Circuit VTT 3 Clamecy-Surgy-Andryes-Clamecy Clamecy Nièvre 1 mai 2026