Portes ouvertes du musée de Clamecy, Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy

Portes ouvertes du musée de Clamecy 12 – 14 juin Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Les 12, 13 et 14 juin, le musée de Clamecy sera ouvert à tous gratuitement de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (de 14 h à 18 h le 14 juin). Le public pourra visiter les quatre salles consacrées aux vestiges gallo-romains et mérovingiens découverts dans la région. Parmi eux figure un objet unique dans tout l’empire romain, la calotte zodiacale de Chevroches, qui servait à un devin ambulant pour prédire l’avenir de ses clients.

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Avenue de la République, 58500 Clamecy, France Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386271799 https://www.clamecy.fr/que-faire-a-clamecy/envie-de-culture/musee/ L’établissement présente des collections très riches et variées : archéologie gallo-romaine et mérovingienne ; des peintures et sculptures du XVIe siècle au XXe siècle ; un ensemble exceptionnel d’affiches de Charles Loupot ; des faïences anciennes ; des souvenirs du prix Nobel de littérature Romain Rolland ; une évocation de l’activité du flottage du bois. Plusieurs audiovisuels agrémentent la visite.

Les 12, 13 et 14 juin, le musée de Clamecy sera ouvert à tous gratuitement de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (de 14 h à 18 h le 14 juin). Le public pourra visiter les quatre salles consacrées aux et à…

© Thomas Deschamps.