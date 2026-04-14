Portes ouvertes du musée de Clamecy, Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy
Portes ouvertes du musée de Clamecy, Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy vendredi 12 juin 2026.
Portes ouvertes du musée de Clamecy 12 – 14 juin Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Les 12, 13 et 14 juin, le musée de Clamecy sera ouvert à tous gratuitement de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (de 14 h à 18 h le 14 juin). Le public pourra visiter les quatre salles consacrées aux vestiges gallo-romains et mérovingiens découverts dans la région. Parmi eux figure un objet unique dans tout l’empire romain, la calotte zodiacale de Chevroches, qui servait à un devin ambulant pour prédire l’avenir de ses clients.
Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Avenue de la République, 58500 Clamecy, France Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386271799 https://www.clamecy.fr/que-faire-a-clamecy/envie-de-culture/musee/ L’établissement présente des collections très riches et variées : archéologie gallo-romaine et mérovingienne ; des peintures et sculptures du XVIe siècle au XXe siècle ; un ensemble exceptionnel d’affiches de Charles Loupot ; des faïences anciennes ; des souvenirs du prix Nobel de littérature Romain Rolland ; une évocation de l’activité du flottage du bois. Plusieurs audiovisuels agrémentent la visite.
Les 12, 13 et 14 juin, le musée de Clamecy sera ouvert à tous gratuitement de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (de 14 h à 18 h le 14 juin). Le public pourra visiter les quatre salles consacrées aux et à…
© Thomas Deschamps.
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