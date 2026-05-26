Fête foraine Place des fêtes Clamecy
Fête foraine Place des fêtes Clamecy vendredi 12 juin 2026.
Clamecy
Fête foraine
Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:00:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-12
Fête foraine annuelle de Clamecy. Tarifs réduits le lundi toute la journée. .
Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70
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English : Fête foraine
L’événement Fête foraine Clamecy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Clamecy Haut Nivernais
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