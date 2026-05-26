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Fête foraine Place des fêtes Clamecy

Fête foraine Place des fêtes Clamecy

Fête foraine Place des fêtes Clamecy vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Place des fêtes

Adresse : Boulevard Misset

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Tarif réduit Tarif réduit

Clamecy

Fête foraine

Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:00:00
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-12

Fête foraine annuelle de Clamecy. Tarifs réduits le lundi toute la journée.   .

Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70 

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English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Clamecy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Clamecy Haut Nivernais

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