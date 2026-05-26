Fête foraine Place des fêtes Clamecy

Clamecy

Fête foraine

Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-12

Fête foraine annuelle de Clamecy. Tarifs réduits le lundi toute la journée. .

Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Clamecy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Clamecy Haut Nivernais