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Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy

Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy

Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland

Adresse : 13 Avenue de la République

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-14

A l’occasion des Journées de l’Archéologie, venez profiter d’une visite gratuite du musée.   .

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 17 99  museedeclamecy@orange.fr

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English : Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland

L’événement Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland Clamecy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais

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