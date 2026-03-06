Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy
Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy vendredi 12 juin 2026.
Clamecy
Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland
Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-14
A l’occasion des Journées de l’Archéologie, venez profiter d’une visite gratuite du musée. .
Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 17 99 museedeclamecy@orange.fr
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English : Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland
L’événement Journées de l’Archéologie Musée Romain Rolland Clamecy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais
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